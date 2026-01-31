Kur'an Kursları Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
Kur'an Kursları Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

31.01.2026 17:41
Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Kur'an Kursları Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kur'an kurslarında hazırlanan eğitim ve öğretim ile buna ilişkin takvim, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygulanacak.

Hafızlık tespit sınavında başarılı olanlara Başkanlıkça hafızlık icazet belgesi verilecek.

Hafızlık programları için en az 8, işitme ve görme engelliler için en az 3, nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerlerdeki 4-6 yaş grubu için ise en az 5 öğrenci şartı aranacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı genel merkezinde Kur'an Eğitim ve Öğretimi Kurulu, il müftülüklerinde ise İl Eğitim ve Öğretim Kurulu oluşturulacak.

Kur'an Eğitim ve Öğretimi Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı veya eğitimden sorumlu başkan yardımcısı başkanlığında Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, Diyanet Akademisi Başkanı, Din Hizmetleri Genel Müdürü, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü, Dini Yayınlar Genel Müdürü, İnsan Kaynakları Genel Müdürü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü, Birinci Hukuk Müşaviri, Din İşleri Yüksek Kurulundan bir üye ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdüründen oluşacak.

Kur'an kurslarındaki kayıtlar, uygulanan eğitim ve öğretim programları Başkanlıkça belirlenecek esaslara ve sürelere uygun olarak yapılacak.

Başvurular şahsen ve elektronik ortamda yapılabilecek, reşit olmayanların müracaatları yasal temsilcileri tarafından gerçekleştirilecek.

Kur'an kursu hizmetlerinin yürütülmesinde barınma ve beslenme

ihtiyacını karşılamak üzere ilgili müftünün teklifi ve Başkanlığın onayı ile yurt ve pansiyonlar açılabilecek.

Bu yurt ve pansiyonlardan yatılı yaz Kur'an kursu öğrencileri de faydalanabilecek.

Yurt ve pansiyonlara öğrenci kabulünde şehit yakını, öksüz, yetim, fakir olanlara, anne veya babası yurt dışında bulunanlara, çevresinde devam edeceği türde Kur'an kursu bulunmayan veya bulunup da ihtiyaca cevap vermeyen yerlerden gelenlere öncelik verilecek.

Kur'an kurslarında talep olması halinde mülki amir onayıyla servis hizmeti verilebilecek.

Kur'an kursları bünyesinde oluşturulacak "Kurs Aile Birliği", dini,

kültürel, eğitsel, sosyal ve sportif etkinlikleri kurs yönetimi ile koordineli olarak yapabilecek.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
