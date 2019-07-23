Kur'an kursu öğrencileri mangalda buluştu
1 saat önce
Yalıhüyük İlçe Müftülüğü yaz Kur'an kursu öğrencileri için etkinlik düzenledi.
Yalıhüyük Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:14 Kaynak: AA
İlçe Müftülüğü yaz Kur'an kursu öğrencileri için etkinlik düzenledi.
Yalıhüyük Ulu Cami bahçesinde düzenlenen programa yaz kursuna katılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 65 kursiyer katıldı.
Kur'an tilaveti ile başlayan etkinlikte öğrenciler şiir ve ilahiler okudu. Müftülük
öğrencilere mangalda pişirilen yemeklerden ikram etti.
Etkinliğe Kaymakam Muhammed Deniz Kılnıç, Belediye Başkanı Hasan Koçer
ve kursiyerler katıldı.
Etkinliğin amacının öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve kursu sevdirmek olduğu belirtildi.
Program sonunda başarılı öğrencilere İlçe Kaymakamı Kılınç ve Başkan Koçer tarafından çeşitli hediyeler verildi.
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