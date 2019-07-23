Son Dakika Haberleri: Kur'an kursu öğrencileri mangalda buluştu
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Kur'an kursu öğrencileri mangalda buluştu

1 saat önce

Yalıhüyük İlçe Müftülüğü yaz Kur'an kursu öğrencileri için etkinlik düzenledi.

Kur'an kursu öğrencileri mangalda buluştu, System.String[]
Yalıhüyük İlçe Müftülüğü yaz Kur'an kursu öğrencileri için etkinlik düzenledi.
Yalıhüyük Ulu Cami bahçesinde düzenlenen programa yaz kursuna katılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 65 kursiyer katıldı.

Kur'an tilaveti ile başlayan etkinlikte öğrenciler şiir ve ilahiler okudu. Müftülük öğrencilere mangalda pişirilen yemeklerden ikram etti.
Etkinliğe Kaymakam Muhammed Deniz Kılnıç, Belediye Başkanı Hasan Koçer ve kursiyerler katıldı.
Etkinliğin amacının öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve kursu sevdirmek olduğu belirtildi.

Program sonunda başarılı öğrencilere İlçe Kaymakamı Kılınç ve Başkan Koçer tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Yalıhüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:14 Kaynak: AA
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