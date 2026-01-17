Kur\'an Kursu Öğrencilerine Karne Töreni

Mahmudiye İlçe Müftülüğü bünyesindeki Merkez 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri için Kur'an-ı Kerim'e geçiş ve karne programı gerçekleştirildi.

4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler için Mahmudiye İlçe Müftülüğü, "Kur'an-ı Kerim'e Geçiş ve Karne Merasimi" düzenlendi. Düzenlenen programa katılım sağlayan İlçe Müftü Vekili İdris Çağlayan, programda emeği geçen Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür etti. Müftü Vekili Çağlayan, merasim sonunda öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR