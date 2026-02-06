Kur\'an Kursu Öğreticilerine Ödül

Emet İlçe Müftülüğü tarafından görevlerinde üstün gayret ve başarı gösteren Kur'an kursu öğreticilerine başarı belgeleri takdim edildi.

İlçe Müftülüğü bünyesinde özverili çalışmaları, eğitim faaliyetlerindeki gayretleri ve hizmet anlayışlarıyla öne çıkan Kur'an kursu öğreticileri Sündüz Tezcan, Hacer Cengiz ve Sıdıka Aydın düzenlenen programda ödüllendirildi. Başarı belgeleri, Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından takdim edildi.

Programda konuşan İlçe Müftüsü İsmail Çınar, Kur'an kurslarının toplumun manevi hayatındaki önemine dikkat çekerek, öğreticilerin fedakarca yürüttükleri hizmetlerin her türlü takdiri hak ettiğini ifade etti. Çınar, emek ve gayretlerinden dolayı tüm Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA