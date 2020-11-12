Kuraklığa boyun eğmeyen şelale - Son Dakika

Kuraklığa boyun eğmeyen şelale

Gaziantep'te bir zamanlar dizilere konu olan Sakçagözü Şelalesi kuraklığa rağmen akmaya devam ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir zamanlar dizi ve filmlere konu olan 'Sakçagözü Şelalesi' yaşanan kuraklığa rağmen akmaya devam ediyor.

Nurdağı ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan şelale 4 koldan aldığı suyu Akçagözü Ovasına taşıyan şelale yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Bölgenin önemli turizm destinasyonlarından olan şelale bir zamanlar Yavuz Bingöl, Burak Sergen ve Ece Uslu'nun rol aldığı 'Zerda' dizisi ile ünlenen şelale bölgede uzun süredir yağmur yağmamasına rağmen akmaya devam ediyor.

Yerli ve yabancı turistlerin bölgeye düzenledikleri gezilerinde uğrak mekanı haline gelen Akçagözü Şelalesi dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolaysıyla bu yıl istenilen ilgiyi göremediğini belirten bölge sakinlerinden, Ahmet Fazıl Dinçer, doğallığı ile görenleri cezbettiğini söyledi. Şelaleye gerekli özenin gösterilmediğini kaydeden Dinçer, "Fazla bir bakımı olmadığı için en kötü haliyle bile bu şekilde. Burası daha da yeşillendirilebilir, park, oturma yerleri, kafeler, restoran yapılabilir burayı güzelleştirdikten sonra buraya Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Kilis'te her yerden her kesimden insan gelip oturabilir" dedi.

Şelaleyi oluşturan kuyuların şebekelere verildiğini ifade eden Dinçer, "Yağmur yağdığında, kar suları geldiğinde çoğalıyor yaz sezonu kışa gelene kadar su bu seyrinde devam ediyor. Pandemiden dolayı azaldı insanlar fazla gelmiyor ama genel olarak yazın turist kafileleri geliyor Gaziantep'te Osmaniye'ye kadar halk yoğun şekilde geliyor" ifadelerini kullandı.

Kuraklığın son bulmasıyla yeniden coşkun seller gibi akmayı bekleyen şelale Sakçagözü Mahallesi sakinlerinin ise turizm umudu olacak.