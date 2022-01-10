Kurbağalıdere'de tonlarca ağırlıktaki beton plakalar suya düştü - Son Dakika

Kurbağalıdere'de tonlarca ağırlıktaki beton plakalar suya düştü

İSTANBUL Kadıköy Kurbağalıdere duvar şeridine yerleştirilen tonlarca ağırlıktaki beton plakaların bir kısmı oluşan dalgalar nedeniyle parçalanarak dereye düştü.

Kadıköy Kurbağalıdere'nin duvar şeridine yerleştirilen 2 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde ve 20 cm kalınlığındaki beton plakaların bir kısmı oluşan dalgalara dayanamayıp parçalanarak dereye düştü. Tonlarca ağırlıkta olan beton plakaların dere içerisinde bekleyişi sürüyor. Çevrede bulunan vatandaşlar ise dereye düşen parçaların çıkartılması gerektiğini belirtirken alanın ise sağlamlaştırılmasını istedi.

"Etrafının çitler ile kapanması gerekiyor"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Murat Engin, "Bu yapılan beton bloklar sıra halindeydi. Hemen hemen bir ay kadar önce çok güçlü bir lodos oldu. Biz de zaten o gün teknelerimizin başındaydık. Su seviyesi yükseldi. Hemen hemen betona kadar geldi. O taraf birazda açık olduğu için lodosun etkisiyle bazı beton bloklar düştü. Güvenlik açısından bence burasının etrafının çitler ile kapanması gerekiyor. Çünkü ileride yürüyüş yolu ve bisiklet yolu var. Etrafı açık biri dengesini kaybedip düşebilir. Derenin etrafı kapatılırsa daha güvenli olacağını düşünüyorum" dedi.