Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika

Merzifon Ziraat Odası Başkan Erkan Aktaş, kurbanlık alırken vatandaşların kulağında küpe olmasına dikkat etmesi uyarısında bulundu.

Aktaş, AA muhabirine, vatandaşların kurbanlık satın alırken hayvanın sağlığına ve yeni tip koronavirüs tedbirlerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı'na az bir süre kaldığını anımsatan Aktaş, "Bu nedenle kurbanın nakli, satışının yapılacağı ve kesileceği yere kadar birçok önlem alınacak. Pandemi süreci dolayısıyla insanların belirlenen kurallara ve önlemlere daha çok dikkat etmesi gerekiyor." dedi.

Vatandaşları kulağında küpe olmayan hayvanları almamaları yönünde uyaran Aktaş, "Vatandaşlarımız hayvan alırken kulağında küpe olmasına dikkat etmeli. Kulağında küpe olmayan hayvanların sağlı olup olmadığını bilemeyiz onun için küpeye dikkat edelim. Ayrıca kesilecek hayvanın gebe olmamasına da dikkat etmeliyiz. Hem kurban alanlar hem de satanlar için hayırlı ve bereketli alışverişler diliyorum. Allah herkesin emeğinin karşılığını versin." ifadelerini kullandı.

Aktaş, kurban pazarında satış yapacak ve alacak kişilere sosyal mesafeye dikkat edilmesi, maske takılması, kurban pazarlığı sırasında tokalaşılmaması, para alışverişinde eldiven kullanılması ve yanlarında dezenfektan bulundurulması konularında da uyarılarda bulundu.