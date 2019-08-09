Son Dakika Haberleri: Kurban Bayramı öncesi havadan trafik denetimi
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Kurban Bayramı öncesi havadan trafik denetimi

38 dakika önce

İstanbul genelinde birçok noktada bayram öncesi huzur ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı öncesi havadan trafik denetimi, System.String[]
İstanbul genelinde birçok noktada bayram öncesi huzur ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda helikopter ile havadan denetim de yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve polis ekipleri tarafından İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi çeşitli noktalarda eş zamanlı olarak trafik denetimi yapıldı. Denetimlere çok sayıda ekip katılırken, helikopter ile havadan denetimler de gerçekleştirildi. Tem Otoyolu ve Çamlıca Gişeler üzerinde gezen helikopter sürücüleri denetledi. Şerit ihlalleri ve trafikte uygunsuz şekilde seyreden araçlar için ise karadaki polis ekiplerine bilgi verildi. - İSTANBUL
Kurban Bayramı, İstanbul, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:08 Kaynak: İHA
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