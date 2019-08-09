Kurban Bayramı öncesi havadan trafik denetimi
38 dakika önce
İstanbul genelinde birçok noktada bayram öncesi huzur ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:08 Kaynak: İHA
genelinde birçok noktada bayram öncesi huzur ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda helikopter ile havadan denetim de yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
ve polis ekipleri tarafından İstanbul'da Kurban Bayramı
öncesi çeşitli noktalarda eş zamanlı olarak trafik denetimi yapıldı. Denetimlere çok sayıda ekip katılırken, helikopter ile havadan denetimler de gerçekleştirildi. Tem Otoyolu ve Çamlıca
Gişeler üzerinde gezen helikopter sürücüleri denetledi. Şerit ihlalleri ve trafikte uygunsuz şekilde seyreden araçlar için ise karadaki polis ekiplerine bilgi verildi. - İSTANBUL
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