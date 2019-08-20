Son Dakika Haberleri: Kurban bayramı sonrası çöp konteynırları dezenfekte ediliyor
Son Dakika Güncel Haber

Kurban bayramı sonrası çöp konteynırları dezenfekte ediliyor

1 saat önce

Seydişehir Belediyesi Ulaşım ve Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından mahallelerdeki tüm çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte edildi.

Kurban bayramı sonrası çöp konteynırları dezenfekte ediliyor, System.String[]

Ulaşım ve Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Kurban bayramı sonrası çöplere atılan atıkların kötü koku ve çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi için ilçe genelinde tüm mahallelerde bulunan konteynerleri yıkayarak, bakteri öldürücü ve koku giderici antibakteriyel ilaçlarla temizledi.

Ekipler tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen ilaçlama ve temizlik hizmetinin yanı sıra kurban bayramında kesilen kurbanların deri ve sakatatlarının çevreye verdiği koku nedeniyle vatandaşların rahatsızlık yaşamamaları için çöp konteynerlerine yönelik özel bir çalışma yapıldı.

Halkın sağlığı ve çevre temizliğinin en hassas konulardanbiri olduğunu belirten Başkan Tutal; tüm cadde ve sokaklarımızda temizlik çalışmalarımız devam ederken, periyodik olarak gerçekleştirilen ilaçlama ve temizlik işlerine ara vermedik. Kurban bayramında kesilen kurbanların deri ve sakatatlarının çevreye verdiği koku nedeniyle vatandaşların rahatsızlık yaşamamaları için çöp konteynerlerine yönelik özel bir çalışma yapıldı. İlçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi, yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, dezenfekte işlemi ile kötü koku ve bakteri oluşumunun önüne geçiyor. Bu çalışma ile sadece konteynerlerin temizliği değil, şehir içinde çeşitli atıklardan kaynaklanan kirli noktalarda da bu dezenfekte işlemi sağlanıyor" dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:01 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Psikiyatri hastası 5 hastayı döverek öldürdü
Hiçbir güvenlik önlemi almadan iskeleye çıkan işçi, izleyenleri korkuttu 5 aylık bebeğini pencereden atmak isteyen alkollü babaya polis engel oldu Siirt'te uyuşturucu tacirleri polise saldırdı: 1 polis yaralı, saldırgan öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 12:44:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurban bayramı sonrası çöp konteynırları dezenfekte ediliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]