Küresel piyasalar, Draghi'ye odaklandı
1 saat önce
Küresel piyasaların dün pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün Brexit gelişmeleri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin konuşması takip edilecek.
Küresel piyasaların dün pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün Brexit gelişmeleri ve Avrupa Merkez Bankası
(ECB) Başkanı Mario Draghi
'nin konuşması takip edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:37
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