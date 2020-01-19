Kürk Mantolu Madonna Başakşehir'de sahneye çıktı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Kürk Mantolu Madonna Başakşehir'de sahneye çıktı - Son Dakika

Kürk Mantolu Madonna Başakşehir'de sahneye çıktı

6 saat önce

Yazılmasının üzerinden yetmiş yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, en çok okunanlar listesinden hiç eksilmeyen Kürk Mantolu Madonna, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezinde (BKSM) Başakşehirli sanatseverlerle buluştu.

Kürk Mantolu Madonna Başakşehir'de sahneye çıktı, System.String[]

Yazılmasının üzerinden yetmiş yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, en çok okunanlar listesinden hiç eksilmeyen Kürk Mantolu Madonna, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezinde (BKSM) Başakşehirli sanatseverlerle buluştu.

Anadolu'nun işgali sırasında babası tarafından müttefik Almanya'ya gönderilen Raif'in, ressam Maria Puder'le Berlin'de yaşadığı baş döndürücü aşkın hikayesini anlatan 2 perdelik oyun BKSM'yi dolduran tiyatroseverler tarafından ilgiyle izlendi.

ENGİN ALKAN YÖNETTİ, TUBA ÜNSAL OYNADI

Kürk Mantolu Madonna'yı Engin Alkan sahneye uyarlayıp yönetti. Sahnelendiği salonlarda kapalı gişe oynayan oyunun başrollerinde Engin Alkan, Tuba Ünsal, Alper Saldıran, Sercan Badur, Lila Gürmen ve Pınar Yıldırım yer alıyor.

"Kürk Mantolu Madonna" tiyatro oyunu Başakşehirli sanatseverlerden tam not aldı.

Sabahattin Ali'nin sevilen eseri Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali'nin ailesinden özel izinle, telif hakları alınarak, tiyatro oyununa dönüştürüldü.


Kürk Mantolu Madonna, Engin Alkan, Bahçeşehir, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 6-0 yenerek ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı
İstanbul'da dövmecide tecavüz dehşeti! Sanık ağır ceza mahkemesinde yargılanacak Kayınbiraderinin eşiyle ilişkisi olduğunu öne süren kayınpeder, damadını öldürdü Katar, Libya'nın doğusunda petrol üretiminin durdurulmasını şiddetle kınadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 18:51:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kürk Mantolu Madonna Başakşehir'de sahneye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]