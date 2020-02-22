Kurslara katılan engelliler hem öğreniyor hem de eğleniyor - Son Dakika

Kastamonu'da açılan kurslara iştirak eden engelliler hem eğleniyor hem de el sanatlarını öğrenme fırsatı buluyor.

Kastamonu Halk Eğitim Merkezi ile Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği iş birliğiyle dernek binasında açılan dikiş nakış, el sanatları ve filografi kurslarına katılan özel bireyler hem öğreniyor hem de hoşça vakit geçiriyor.

Dernek başkanı Özer Hızarcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneği 2015 yılında engelliler ve yakınlarının faaliyetlerini sürdürebilmesi için kurduklarını söyledi.

Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezi destekli kurslar açtıklarını anlatan Hızarcıoğlu, "Kurulduğumuz andan itibaren kurslar, faaliyetler ve çalışmalarımız oluyor. Hem özel kardeşlerimizin hem de ailelerinin derneğimize ve kurslara olan ilgisi oldukça fazla." dedi.

Kurslara 43 kişinin katıldığını belirten Özer Hızarcıoğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından finanse edilen kurslar arasında filografi, el sanatları, dikiş nakış ve Kur'an kursları bulunduğunu dile getirdi.

Usta öğretici Beyhan Demirkan ise kursiyerlerin çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Tel kırma, örgü ve dikiş nakış kursu veriyoruz. Onlar o gün ne yapmak isterse onu yapıyoruz. Çok ilgililer ve severek geliyorlar. Aile gibi olduk, birlikte çok güzel zaman geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kursiyerlerden Pınar Cantekin de kursa severek geldiğini aktararak, "Tel kırmadan masa örtüsü yaptım. Çok güzel zaman geçiriyoruz." diye konuştu.