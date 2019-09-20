Son Dakika Haberleri: "Kurşun" dizisinin ilk teaser'ı yayında!
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"Kurşun" dizisinin ilk teaser'ı yayında!

1 saat önce

Proje tasarımını Gül Oğuz'un üstlendiği, Most Production imzalı, FOX'un iddialı dizisi "Kurşun"un ilk teaser'ı izleyiciyle buluştu.

Çekimlerine son hız devam edilen dizinin teaser'ı şimdiden büyük merak uyandırdı. Tanıtımda 1970'lerin saç, kıyafet ve aksesuarı ile dikkat çeken oyuncular, yeni imajları ile beğeni topladı.

"Kurşun", 1970'lerin İstanbul'unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim'in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu'nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel'in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar'ın kaleme aldığı "Kurşun", çok yakında FOX'ta.

Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:10 Kaynak: Bültenler
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