Kurtalan'da 59 kişi okullarda istihdam edilecek - Son Dakika

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 9 ay süreyle okullarda istihdam edilecek 59 kişi kura ile belirlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) çerçevesinde 9 ay süreyle istihdam edilecek 59 kişi için Kurtalan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki yurdun bahçesinde Kovid-19 tedbirlerine uyularak kura çekimi yapıldı.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın da programda kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, kura çekimi ile isimleri belirlenen 59 kişinin ilçedeki çeşitli okullarda 9 ay süre ile istihdam edileceğini belirtti.