Kurtalan\'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde takla kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayabağlar beldesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - SİİRT