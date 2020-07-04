Kurtalan Kaymakamı Aydın, dere yatağında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, yeni mahallede bulunan dere yatağında incelemelerde bulundu.



İlçenin en büyük sorunlarından biri olan dere yatağında incelemelerde bulunan Aydın, dere yatağıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Aydın, kış aylarında aşırı yağışlar nedeniyle taşma oluşan ve yaz aylarında ise çevreye kötü kokular yayılmasına sebep olan dere yatağının ıslah çalışmalarının başlaması yönünde ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.



Aydın'a İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sancar Aydın, Kurtalan İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Aker, Siirt DSİ Şube Müdürü Sedat Kaya ve Kurtalan Belediyesi ilgili birim amirleri ve teknik personel eşlik etti.