KURTARAN-2022 Tatbikatı'nın basın safhası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

KURTARAN-2022 Tatbikatı'nın basın safhası sona erdi

26.05.2022 15:34

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile yabancı ülke gözlemcilerinin katıldığı KURTARAN-2022 Tatbikatı'nın basın kısmı, senaryo gereği denizaltıya acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılmasıyla tamamlandı.

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile yabancı ülke gözlemcilerinin katıldığı KURTARAN-2022 Tatbikatı'nın basın kısmı, senaryo gereği denizaltıya acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılmasıyla tamamlandı.

Marmaris Aksaz açıklarındaki tatbikatta, senaryo gereği deniz yüzeyine çıkamayan denizaltının yeri sonar cihazlarıyla tespit edildi.

Gemideki Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ile tespit edilen cisimlerin denizaltı olup olmadığı ve yüzeyinde hasar bulunup bulunmadığı saptandı.

TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinden 32 metre derinlikteki denizaltıya Istakoz-2 (ROV) ile içerisinde yiyecek, ilaç ve yedek parça bulunan acil destek yaşam paketi ulaştırıldı.

Daha sonra birinci sınıf dalgıçlar vasıtasıyla denizaltı gemisine temiz hava akışı sağlanması için hava hortumları bağlandı.

TCG Alemdar Gemisi üzerinde bulunan denizaltı havalandırma sistemi kullanılarak denizaltı gemisi içerisine temiz hava gönderildi. Dalgıçlar görevi başarıyla tamamlamasının ardından su yüzüne çıkarak tatbikatın basın kısmı tamamlandı.

Tatbikatı Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Yalçın Payal, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ile 12 ülkeden katılan 26 gözlemci ve basın mensupları takip etti.

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, tatbikat sonunda TCG Alemdar Gemisi'nde bulunan komuta kademesi, gemi personeli, gözlemci ve basın mensupları ile fotoğraf çektirdi.

KURTARAN-2022 Tatbikatı, yarın tamamlanacak.

KURTARAN-2022 Tatbikatı'nın basın safhası sona erdi
KURTARAN-2022 Tatbikatı'nın basın safhası sona erdi
KURTARAN-2022 Tatbikatı'nın basın safhası sona erdi
KURTARAN-2022 Tatbikatı'nın basın safhası sona erdi
KURTARAN-2022 Tatbikatı'nın basın safhası sona erdi

YORUMLAR
500
Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı KURTARAN-2022 TATBİKATI'NDA BASIN SAFHASI BAŞLADI KURTARAN-2022 TATBİKATI'NDA BASIN SAFHASI BAŞLADI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KURTARAN-2022 Tatbikatı'nın basın safhası sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 16:14:44. #1.11#
SON DAKİKA: KURTARAN-2022 Tatbikatı'nın basın safhası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement