Kurtulmuş'tan Ghalibaf'a Taziye iletildi

22.01.2026 14:51
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran'daki olaylarla ilgili Ghalibaf'a taziyelerini iletti ve işbirliğini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ile telefonda görüştü.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Kurtulmuş görüşmede, İran'da yaşanan son olaylar nedeniyle üzüntülerini ifade etti ve hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. İran'ın acısının Türkiye'nin acısı olduğunu belirten Kurtulmuş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve İran'da huzurun, güvenliğin, istikrar ile refahın en iyi şekilde sağlanması arzusunu aktardı. İsrail'in bölgedeki saldırganlığının da ele alındığı görüşmede; Kurtulmuş, İsrail'in en büyük gücünü İslam ülkelerinin dağınıklığı ve parçalanmışlığının oluşturduğunu belirtti. Kurtulmuş ayrıca Türkiye ve İran halkları arasındaki kardeşliği pekiştirmenin önemini dile getirdi ve iki ülkenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yakın çalışmaya devam edeceğini kaydetti. Kurtulmuş, 15-19 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu'na İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Ghalibaf'ı davet etti.

Kaynak: DHA

