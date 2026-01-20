Kurtulmuş'tan İspanya'ya Taziye Mesajı

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya'nın Adamuz kasabasında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya'nın Adamuz kasabasında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için İspanya Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ile İspanya Parlamentosu Senato Başkanı Pedro Rollán'a taziye mektubu gönderdi.

Kurtulmuş, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, İspanya halkına, mevkidaşlarına ve İspanya parlamentosunun her iki kanadının üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adına taziye dileklerini iletti. Yaralılara acil şifalar dileyen Kurtulmuş, benzer acıların tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.