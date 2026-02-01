Kurtulmuş'tan Otobüs Kazası İçin Taziye Mesajı

(ANKARA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Tekirdağ'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.