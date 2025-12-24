Kurtulmuş ve Aksakal Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından kabule ilişkin yapılan paylaşımda, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor çalışmaları kapsamında Komisyon üyesi, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul ettiği belirtildi.