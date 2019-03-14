Kurtuluş Savaşı'ndan Kalan Top Mermisi İmha Edildi
1 saat önce
Uşak'ın Banaz ilçesinde, ağaç dikimi sırasında bulunan ve Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı belirlenen top mermisi imha edildi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde, ağaç dikimi sırasında bulunan ve Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı belirlenen top mermisi imha edildi.
İlçeye bağlı Çiftlik Köyü Akyar mevkisinde, ağaç dikimi yapan Banaz Orman Şefliği elemanları, toprağı kazdıkları sırada top mermisi buldu.
İhbar üzerine bölgeye gelen Banaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik tedbiri aldı.
Olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri, 75 mm'lik top mermisini kontrollü olarak patlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:22 Kaynak: AA
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