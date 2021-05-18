Kurtuluşa Giden Yol Deneme Yarışmasına katılmak için son tarih 19 Mayıs - Son Dakika

Katılım gösteren herkese Nutuk hediye edileceği "Kurtuluşa Giden Yol 19 Mayıs" temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya, 15 ile 30 yaş aralığındaki tüm vatandaşlar katılabilecek.

Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Gençlik Merkezi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda deneme yarışması düzenliyor. 15 ile 30 yaş aralığındaki tüm vatandaşların katılabileceği yarışma, "Kurtuluşa Giden Yol 19 Mayıs" temasıyla gerçekleştirilecek. Deneme türündeki yazıların katılacağı yarışmaya katılmak isteyenlerin, yazılarını 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 19.00'a kadar opgenclikadalar@gmail.com'a mail olarak göndermesi gerekiyor.

Sonuçların 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü açıklanacağı deneme yarışmasında birinci olana Dünya Klasikleri Kitap Seti verilirken, yarışmaya katılan herkese ise Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz eseri Nutuk hediye edilecek.