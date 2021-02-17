Kürtün'de yaşlı ve engellilerin yüzü "vefa" projesiyle gülecek - Son Dakika

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde hazırlanan projeyle Nisan ayından itibaren 9 ay boyunca ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli kişilere evde ücretsiz bakım hizmeti verilecek.

Kürtün Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak adına "2021 Yılı Vefa" isimli proje hazırlandığı bildirildi.

Hazırlanan sosyal sorumluluk projesinin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kabul edildiği ve proje için 170 bin lira bütçe oluşturulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna göre 2021 yılı Nisan ayından itibaren 9 ay süre ile Kürtün merkez ve köylerimizdeki yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti verilecektir. Devletin şefkatli ve merhametli elinin daha fazla hissedilmesi için proje kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın evlerinin temizlikleri başta olmak üzere kişisel bakımları, yemek ve ütülerinin yapılması gibi diğer ihtiyaçları da ücretsiz olarak karşılanacaktır."

Açıklamada, yardımdan faydalanmak isteyen kişilerin Kürtün Hükümet Konağı'ndaki SYDV'na bizzat başvurmaları gerektiği ifade edildi.