Kuru Yük Gemisi Kurtarıldı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle 4 gün önce karaya oturan kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Dereağzı Mahallesi Santos Plajı önünde karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sürdürüldü.

Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma - 21 ve Kurtarma - Mehmetçik römorkörleri getirildi.

Römorkörler yardımıyla uzun süren çalışmanın ardından yüzdürülen gemi, Marmaraereğlisi demirleme sahasına götürüldü.

Burada ekipler tarafından geminin herhangi bir hasar alıp, almadığı incelenecek.

Libya'dan Tekirdağ'a yük almak üzere seyir halinde bulunan Palau bayraklı "White Lina" isimli gemi 4 gün önce lodos nedeniyle sürüklenerek Santos Plajı önünde karaya oturmuş, ihbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti.