Kuruçeşme Tramvay Hattına Alt Geçit Geliyor

Büyükşehir Belediyesi, Kuruçeşme'ye uzatılacak tramvay hattının Mevlana Kavşağı'ndan Plajyolu'na geçişini rahatlatacak alt geçit için ihale açtı.

KURUÇEŞMEYE UZATILACAK

Büyükşehir Belediyesi'nin kente rahat ve konforlu ulaşım hizmetini sağlayan Akçaray Tarmvat hattını genişletiyor. Bu kapsamda Kuruçeşmeye uzatılacak hatta vatandaşların güvenliğine de önem veriyor. Bu kapsamda Mevlana Kavşağı'ndan Plajyolu'na geçişinde kullanılacak alt geçit için ihaleye çıkıldı.

EN DÜŞÜK TEKLİF EGECAN AKARYAKIT'TAN

İhaleye en düşük teklif 3 milyon 402 bin TL ile Egecan Akaryakıt'tan gelirken en yüksek teklifi ise 4 milyon 278 bin TL ile İdeko Metal verdi. Teklifleri alan ve tek tek kontrol eden komisyon, değerlendirmesini yaparak nihai kararını en kısa zamanda açıklayacak.

360 METRELİK YOL VE MENFEZ YAPIM İŞİ

Okullar Bölgesi'ndeki Eğitim Kampüsü durağını Plajyolu'na kadar uzatacak hatta geçiş petrol istasyonunun bulunduğu alanda alt geçit sistemiyle yapılacak. Bu ihaleyi üstlenecek firma 360 metre yol ve menfez yapımı işini en geç 150 gün içinde tamamlayacak.