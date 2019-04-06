Son Dakika Haberleri: Kurutulmuş Zeytin Projesi Mudanya’da tanıtıldı

Kurutulmuş Zeytin Projesi Mudanya’da tanıtıldı

30 dakika önce

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sofralık zeytin üretiminin ve tüketiminin yaygınlaştırılması maksadıyla hazırladığı proje panelde tanıtıldı.

Kurutulmuş Zeytin Projesi Mudanya’da tanıtıldı, System.String[]
Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sofralık zeytin üretiminin ve tüketiminin yaygınlaştırılması maksadıyla hazırladığı proje panelde tanıtıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:31 

Bursa, Ekonomi
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