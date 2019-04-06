Kurutulmuş Zeytin Projesi Mudanya’da tanıtıldı
30 dakika önce
Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sofralık zeytin üretiminin ve tüketiminin yaygınlaştırılması maksadıyla hazırladığı proje panelde tanıtıldı.
Bursa
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sofralık zeytin üretiminin ve tüketiminin yaygınlaştırılması maksadıyla hazırladığı proje panelde tanıtıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:31
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