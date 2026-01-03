Kuruyemiş Dükkanında Kavga: Kasiyer Tutuklandı - Son Dakika
Kuruyemiş Dükkanında Kavga: Kasiyer Tutuklandı

Kuruyemiş Dükkanında Kavga: Kasiyer Tutuklandı
03.01.2026 20:49
Aydın'da kuruyemiş dükkanında sıra yüzünden çıkan kavgada kasiyer, müşteri Serkan T.'yi ağır yaraladı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde dün kuruyemiş dükkanında sıra bekleme nedeniyle çıkan kavgada Serkan T.'nin (46) düşerek başını kaldırıma çarpıp, ağır yaralanmasına neden olmaktan gözaltına alınan kasiyer Kenan Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir kuruyemiş dükkanında meydana geldi. İş yerine müşteri olarak gelen Serkan T. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın arasında kasa sırasında tartışma çıktı. Tartışmayı ayırmak isteyen kasiyer Kenan Ö., Serkan T.'ye sıranın sonuna geçmesi gerektiğini söyledi. Serkan T., iddiaya göre sıra beklemek istemediğini belirtip, kasiyer Kenan Ö. ve kadın müşteriye hakaret etti. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Kenan Ö. ile Serkan T. arasında kavga çıktı. Kenan Ö. ile yaşadığı arbede sırasında dengesini kaybeden Serkan T., düşerek başını kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan Serkan T., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Kenan Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Kavga, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuruyemiş Dükkanında Kavga: Kasiyer Tutuklandı - Son Dakika

09:41
