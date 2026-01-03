Kuruyemişte Kavga: Kasiyer Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuruyemişte Kavga: Kasiyer Tutuklandı

03.01.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıra bekleme nedeniyle çıkan kavgada başını kaldırma çarparak ağır yaralanan Serkan T.'nin durumu ciddi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde dün kuruyemiş dükkanında sıra bekleme nedeniyle çıkan kavgada Serkan T.'nin (46) düşerek başını kaldırıma çarpıp, ağır yaralanmasına neden olmaktan gözaltına alınan kasiyer Kenan Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir kuruyemiş dükkanında meydana geldi. İş yerine müşteri olarak gelen Serkan T. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın arasında kasa sırasında tartışma çıktı. Tartışmayı ayırmak isteyen kasiyer Kenan Ö., Serkan T.'ye sıranın sonuna geçmesi gerektiğini söyledi. Serkan T., iddiaya göre sıra beklemek istemediğini belirtip, kasiyer Kenan Ö. ve kadın müşteriye hakaret etti. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Kenan Ö. ile Serkan T. arasında kavga çıktı. Kenan Ö. ile yaşadığı arbede sırasında dengesini kaybeden Serkan T., düşerek başını kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan Serkan T., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Kenan Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuruyemişte Kavga: Kasiyer Tutuklandı - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 01:48:19. #7.11#
SON DAKİKA: Kuruyemişte Kavga: Kasiyer Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.