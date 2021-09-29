Üye Girişi
Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu - Son Dakika

Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu

29.09.2021 15:36
Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu, System.String[]

Ankara'da kargo firmasında kurye olarak çalışan Erşan Aydemir'in yalnız yaşadığı evinde elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış cansız bedeni bulundu. Vücudunda darp izleri olan Aydemir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kargo şirketinde kurye olarak çalışan Erşan Aydemir sabah işe gitmeyince iş arkadaşları, şüphelenerek Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi 340'ıncı Cadde'deki evine gitti. Arkadaşları, telefonla da ulaşamadıkları Aydemir'in kapıyı açmaması üzerine polise haber verdi.

ELLERİ BAĞLI, AĞZINA DA HAVLU SIKIŞTIRILMIŞ

İhbarla gelen polis ekipleri, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdiğinde Aydemir'i elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış halde hareketsiz buldu. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aydemir'in öldüğü belirlendi. Polis, evde inceleme yaparken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ölüm haberini alan Erşan Aydemir'in yakınları, evin önünde uzun süre gözyaşı döktü. Aydemir'in yakınlarını komşular, teskin etmeye çalıştı.

Kuryenin esrarengiz ölümü! Evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu

VÜCUDUNDA DARP İZLERİ BULUNDU

Erşan Aydemir'in, en son dün saat 19.00 sıralarında eve girdiği ve bir daha haber alınamadığı belirtildi. Yapılan ilk incelemede vücudunda darp izlerine de rastlanılan Aydemir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Eğitim fakültesi mezunu olan Aydemir'in, 26 Temmuz'da nişanlandığı öğrenildi. Aydemir'in ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu

Ankara, Polis, Vefat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'ın kasasına 100 milyon dolar girecek! Burak Elmas, bu anlaşma için maça gitmedi 15:32 Galatasaray'ın kasasına 100 milyon dolar girecek! Burak Elmas, bu anlaşma için maça gitmedi Meral Akşener'den esnaf gezisinde kendisine tepki gösteren vatandaşa tepki: Propaganda olsun diye yapmıyorum 15:27 Meral Akşener'den esnaf gezisinde kendisine tepki gösteren vatandaşa tepki: Propaganda olsun diye yapmıyorum Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi 15:16 Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi
Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi 15:04 Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi Ankara'da 14:57 Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen 14:41 Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen "terörist" etkisiz hale getirildi
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu 14:36 Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu 14:25 Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu

Son Dakika Haberleri
15:33 Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu
15:31 Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar
15:26 Meral Akşener'den esnaf gezisinde kendisine tepki gösteren vatandaşa tepki: Propaganda olsun diye yapmıyorum
15:10 Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
15:04 Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi
14:57 Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti
14:41 Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen "terörist" etkisiz hale getirildi
14:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı
14:35 Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu
14:33 Falcao, Galatasaray'a 280 bin euroluk fatura kesti
Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu         
15:33
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Uygunsuz fotoğraflarını paylaşan sevgilisini göğsünden bıçakladı Uygunsuz fotoğraflarını paylaşan sevgilisini göğsünden bıçakladı         
15:24
Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı         
15:11
Lüferin fiyatı 140 liradan 100 liraya düştü Lüferin fiyatı 140 liradan 100 liraya düştü         
15:02
"Burada kivi yetişmez" diyenlere inat yetiştirdi, şimdi Ukrayna'ya ihraç ediyor         
14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı         
14:38
Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı         
14:26
Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil         
14:14
ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar         
13:46
Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım         
13:15
1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor         
12:48
İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı         
12:06
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 15:43:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement