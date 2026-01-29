Kurye Sürücü Belgesi Yaş Sınırı 69'a Yükseldi - Son Dakika
Ekonomi

Kurye Sürücü Belgesi Yaş Sınırı 69'a Yükseldi

29.01.2026 10:22
Kamu düzenlemesiyle kuryelerin sürücü belgesi yaş sınırı 69'a çıkarıldı, mesleki yeterlilik belgesi tanımlandı.

Kara yolu taşımacılığına ilişkin mesleki yeterlilik düzenlemesiyle kuryelerin sürücü belgeleri iptalinde uygulanan yaş sınırı 69'a çıkarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle "SRC kurye mesleki yeterlilik belgesi" ilk kez tanımlandı.

Bu belge kapsamında, motosiklet ve motorlu bisiklet (moped) kullanan kuryelerin kayıt altına alınması ve denetlenmesi hedeflenirken, mesleki yeterlilik eğitimiyle bilgi ve tecrübelerinin artırılması, son dönemde artış gösteren kurye kazalarının azaltılması, hizmet kalitesi ile güvenin yükseltilmesi amaçlandı.

Bu kapsamda, mesleki yeterlilik belgelerinin iptalinde uygulanan sürücü yaş sınırı da yeniden düzenlendi. Yönetmelikte 63 olan ancak fiilen 66 olarak uygulanan yaş sınırı 69'a yükseltildi. Salgın, ticaret koridorlarındaki değişim, küresel gelişmeler ve artan ticaret hacmi nedeniyle kara yolu taşımacılığı sektöründe ortaya çıkan şoför ihtiyacının karşılanması amacıyla, 2021'den bu yana geçici olarak uygulanan düzenleme mevzuatla kalıcı hale getirildi.

Buna göre 66 yaşından gün almış sürücü belgeli kuryeler, geçerli sürücü sağlık raporu ile psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını belgelemeleri halinde, belgelerini 69 yaşından gün alana kadar kullanabilecek. Ancak 66 yaşından sonra ilk kez SRC türü mesleki yeterlilik belgesi düzenlenmeyecek.

Nitelikli yönetici sayısı artırılacak

Yönetmelikle kara yolu taşımacılık sektöründe nitelikli yönetici sayısının artırılması da hedeflendi. Uluslararası ticaret veya lojistik alanında lisans, bu alanlarda yüksek lisans veya doktora mezunlarına talep ettikleri üst düzey yönetici ve dış ticaret, lojistik ile ulaştırma, trafik hizmetleri ön lisans mezunlarına ise orta düzey yönetici belgesi verilebilecek.

Ayrıca Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında kara yolu taşımacılığı alanında en az 3 yıl şube müdürü ve üstü kadrolarda görev yapan yöneticilere de talep etmeleri halinde üst düzey yönetici belgesi düzenlenebilecek.

Mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin mesleki saygınlığına ilişkin hükümler Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile uyumlu hale getirildi.

Sürücülerin uzun süreli taşıt kullanmalarından kaynaklanan trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla takograf sürücü kartı kullanma zorunluluğu bulunan taşıtlarda, sürüş esnasında başkasına ait takograf kartı kullandığı tespit edilen sürücülerin, hem kart sahibi hem de kartı kullanan sürücünün SRC belgeleri iptal edilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Kamu, Son Dakika

Ekonomi, Kamu, Son Dakika

SON DAKİKA: Kurye Sürücü Belgesi Yaş Sınırı 69'a Yükseldi - Son Dakika
