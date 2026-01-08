Kuşadası Belediyesi ile Aydın B.B. Arasında Konstrüksiyon Krizi - Son Dakika
Kuşadası Belediyesi ile Aydın B.B. Arasında Konstrüksiyon Krizi

Kuşadası Belediyesi ile Aydın B.B. Arasında Konstrüksiyon Krizi
08.01.2026 01:16
Kuşadası'nda izinsiz inşa edilen metal konstrüksiyon için söküm işlemi başladı, gerilim arttı.

Kuşadası Belediyesinin Aydın Büyükşehir Belediyesine ait araziye izinsiz metal konstrüksiyon koyduğu iddiası üzerine demirlerin söküm işlemine başlandı.

Kuşadası Türkmen Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesine ait araziye Kuşadası Belediyesince kaçak metal konstrüksiyon yapıldığı iddiası üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi zabıtası, demir yapıyı sökmek için bölgeye gitti.

Burada Kuşadası Belediyesi zabıtası ile Büyükşehir Belediyesi zabıtası arasında gerginlik çıktı.

Gerginliğin büyümesi üzerine bölgeye takviye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Söküm işlerini kendilerinin yapacağını belirten Kuşadası Belediyesi zabıta ekipleri, demirleri sökmeye başladı.

Konuyla ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığımız mülkiyetinde olan, Kuşadası Türkmen Mahallesi 126 ada 22 parsel üzerindeki otoparkımızda, ilçe merkezimizdeki olası yangınlara daha hızlı müdahale amacıyla, Kuşadası merkez itfaiye teşkilatımızı konuşlandırmayı planladığımız ve hiçbir başkaca kurumla, herhangi bir protokolle ortak kullanılmayan açık kısmında, imar mevzuatı başta olmak üzere yürürlükteki mevzuata aykırı olarak metal konstrüksiyondan, kaçak, herhangi bir izni olmayan yapı yapılmaya başlandığının ihbar edilmesi üzerine, yetkili personelimizle mevzuata aykırılığı gidermek ve kamu mülkü üzerine kaçak yapı yapılmasını durdurmak adına müdahale edilmiştir."

Yapının kaçak olduğu öne sürülen açıklamada, "Büyükşehir Belediyemiz mülkünde, üstelik de Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescilli bir parselde, itfaiye araçlarımızı konuşlandırmayı planladığımız kritik bir alanda yapılmaya çalışılan kaçak yapıya müdahalemiz devam etmekte olup, idaremizce hiçbir hukuksuzluğa müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Kuşadası Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Tümer Apaydın ise Aydın Büyükşehir Belediyesinin herhangi bir uyarı göndermeden müdahale ettiğini belirterek, "Eğer ortada usulsüz bir durum varsa bunu gidermenin yolu mahkemelerdir. Sonuçta hukuk devletiyiz. Ama hiçbir resmi karar yokken bu kadar insana gerginlik yaşatmanın bir anlamı yok. Kuşadası Belediyesi sadece vatandaş odaklı hizmetlerinin aksamaya uğramasını istemiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Haberler, Kuşadası, Güncel, Aydın, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi ile Aydın B.B. Arasında Konstrüksiyon Krizi - Son Dakika

SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi ile Aydın B.B. Arasında Konstrüksiyon Krizi - Son Dakika
