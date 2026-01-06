Kuşadası'nda 550 Bin Lira Değerinde Altın Hırsızlığı - Son Dakika
Kuşadası'nda 550 Bin Lira Değerinde Altın Hırsızlığı

06.01.2026 15:47
Kuşadası'nda altın bilezik çalan hırsız jandarma tarafından yakalandı, bilezik sahibine teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evden yaklaşık 550 bin lira değerinde altın bilezik çalan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi'nde 05 Ocak 2026 günü Y.K. (60) isimli vatandaş, evinde bulunan yaklaşık 100 gram ağırlığında ve 550 bin TL değerindeki altın bileziğinin çalındığını belirterek jandarmaya başvurdu. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen M.H. (54) isimli yabancı uyruklu şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada çalınan altın bilezik bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

