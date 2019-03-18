Kuşadası'nda Fuhuşa Teşvik Suçundan Aranan Cezaevi Firarisi Tutuklandı
1 saat önce
Kuşadası'nda dört ayrı fuhuş suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir cezaevi firarisi yakalandı.
Kuşadası
'nda dört ayrı fuhuş suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir cezaevi firarisi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliğine bağlı ekipler, hakkında "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek" saçlarından 4 ayrı arama kaydı bulunan 40 yaşındaki B.G. düzenlenen operasyonla yakaladı. Yapılan araştırmada bu suçlardan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıkan B.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu. Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı bir başka operasyonda ise hakkında "Yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (28) isimli zanlı gözaltına alındı. Poliste sorgulaması tamamlanan M.D.'de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:36 Kaynak: İHA
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