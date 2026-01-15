Kuşadası'nda Roma Dönemi Eseri Bulundu - Son Dakika
Kuşadası'nda Roma Dönemi Eseri Bulundu

15.01.2026 13:50
Yılancıburnu'nda deniz suyunun çekilmesiyle Roma dönemine ait mermer kaide keşfedildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Yılancıburnu koyunda, deniz suyunun çekilmesiyle Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir mermer kaide (postament) ortaya çıktı. Tarihi eser, uzmanlar tarafından incelenmek üzere Aydın Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) gönüllüleri, 1'inci ve 3'üncü derece arkeolojik SİT alanı olan Yılancıburnu koyunda, saha araştırması yaptıkları sırada denizde mermer bir kaide olduğunu fark etti. Kaidenin, tarihi eser niteliği taşıyabileceğini düşünen EKODOSD gönüllüleri, durumu Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine Kuşadası'na gelen uzmanlar 40 santimetre yüksekliğinde ve 37 santimetre genişliğinde olan kaideyi inceledikten sonra denizden çıkarıp, Aydın Arkeoloji Müzesi'ne götürdü.

'BÖLGENİN GELECEĞE TAŞINMASI GEREKİYOR'

Yılancıburnu Koyu'nun bulunduğu bölgenin Geç Kalkolitik Çağ'dan başlayarak Bizans Dönemi'ne kadar yerleşim alanı olarak kullanıldığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Deniz suyunun çekilmesiyle mermer kaidenin ortaya çıktığını düşünüyoruz. Burası doğal ve kültürel kaynak değerleri açısından çok önemli bir alan. Geçtiğimiz yıl da yine yakın bir yerde dalgaların kıyıyı aşındırması sonucu genç bir erkek heykeli bulunmuştu. Yine 1982 yılında yapılan kurtarma kazılarında da genç bir kadın heykeli ortaya çıkarılmış ve Efes Müzesi'ne taşınmıştı. Yılancıburnu'nda kapsamlı bir kazı çalışması yapılmadan bile çok önemli eserler bulunuyor. Burası sadece kültür varlıkları açısından değil, aynı zamanda denizel biyoçeşitlilik açısından da çok zengin kaynaklara sahip. Bu nedenle bölgenin geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması gerekiyor" diye konuştu. (DHA

Haber - Kamera: Oğuzhan BOYSAN/ KUŞADASI, (Aydın),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kuşadası, Güncel, Çevre, Roma, Doğa, Son Dakika

