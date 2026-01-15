Kuşadası'nda Roma Kaidesi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuşadası'nda Roma Kaidesi Bulundu

Kuşadası\'nda Roma Kaidesi Bulundu
15.01.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yılancıburnu'nda deniz suyunun çekilmesiyle Roma dönemine ait mermer kaide gün yüzüne çıktı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Yılancıburnu koyunda, deniz suyunun çekilmesiyle Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir mermer kaide (postament) ortaya çıktı. Tarihi eser, uzmanlar tarafından incelenmek üzere Aydın Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) gönüllüleri, 1'inci ve 3'üncü derece arkeolojik SİT alanı olan Yılancıburnu koyunda, saha araştırması yaptıkları sırada denizde mermer bir kaide olduğunu fark etti. Kaidenin, tarihi eser niteliği taşıyabileceğini düşünen EKODOSD gönüllüleri, durumu Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine Kuşadası'na gelen uzmanlar 40 santimetre yüksekliğinde ve 37 santimetre genişliğinde olan kaideyi inceledikten sonra denizden çıkarıp, Aydın Arkeoloji Müzesi'ne götürdü.

'BÖLGENİN GELECEĞE TAŞINMASI GEREKİYOR'

Yılancıburnu Koyu'nun bulunduğu bölgenin Geç Kalkolitik Çağ'dan başlayarak Bizans Dönemi'ne kadar yerleşim alanı olarak kullanıldığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Deniz suyunun çekilmesiyle mermer kaidenin ortaya çıktığını düşünüyoruz. Burası doğal ve kültürel kaynak değerleri açısından çok önemli bir alan. Geçtiğimiz yıl da yine yakın bir yerde dalgaların kıyıyı aşındırması sonucu genç bir erkek heykeli bulunmuştu. Yine 1982 yılında yapılan kurtarma kazılarında da genç bir kadın heykeli ortaya çıkarılmış ve Efes Müzesi'ne taşınmıştı. Yılancıburnu'nda kapsamlı bir kazı çalışması yapılmadan bile çok önemli eserler bulunuyor. Burası sadece kültür varlıkları açısından değil, aynı zamanda denizel biyoçeşitlilik açısından da çok zengin kaynaklara sahip. Bu nedenle bölgenin geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kuşadası, Kültür, Güncel, Aydın, Roma, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Roma Kaidesi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Bursa’da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı Bursa'da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı

13:23
Mutlu son Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
13:11
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
13:07
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
13:06
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 13:39:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Roma Kaidesi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.