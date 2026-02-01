Kuşadası\'nda Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. İş yerleri ve alışveriş merkezlerini su bastı, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İlçede öğleden sonra başlayan sağanak, gün içerisinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle, Atatürk Bulvarı, Süleyman Demirel Bulvarı ile çevre yolunun garaj ve ikiçeşmelik mahallesi girişleri suyla doldu. Süleyman Demirel Bulvarı ve Kirazlı Mahallesi'nde otomobiller sulara gömüldü. Bazı iş yerleri ve evleri de su bastı, ulaşımda aksamalar oldu. Yağışlara yolda yakalanan birçok araç sürücüsü zor anlar yaşarken, zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Su taşkınlarının olduğu bölgelerde, Kuşadası Belediyesi ekipleri, olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.