Kuşadası'nda sahte içki üretilen lüks villaya baskın - Son Dakika

Kuşadası'nda sahte içki üretilen lüks villaya baskın

23.10.2020 18:50
Kuşadası'nda sahte içki üretilen lüks villaya baskın, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde polisin lüks villaya düzenlediği operasyonda sahte içkiler ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde polisin lüks villaya düzenlediği operasyonda sahte içkiler ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri,  ilçede son bir haftada sahte içki nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı. Çalışmada, Kadınlar Denizi'ndeki lüks bir villanın kiralanarak sahte içki üretildiği tespit edildi. Fiziki ve teknik takibini ardından dün gece harekete geçen polis, villaya operasyon düzenledi. Villada bulunan E.B.  gözaltına alındı. Villada yapılan aramada 102 şişe sahte rakı, 3 şişe sahte votka, 35 litre ev yapımı rakı, 25 litre etil alkol, 20 boş şişe ve şişelere yapıştırmak için 4 rulo etiket ele geçirildi.Gözaltına alınan E.B ile ilgili yapılan araştırmada hakkında ayrıca 'yağma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan toplam 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası da bulunduğu belirlendi. Şüpheli E.B., polisteki işlemlerin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Kuşadası'nda sahte içki üretilen lüks villaya baskın

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Organize, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda sahte içki üretilen lüks villaya baskın - Son Dakika

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