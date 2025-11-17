Kuşadası'nda Sokak Yemekleri Denetimi: 28 Kilogram Gıda İmha Edildi

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi'nin ilçe genelinde sokak yemekleri satışı yapan işletmelere yönelik denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte yaptıkları son denetimde hijyen ve saklama kurallarına uygun olmayan 28 kilogram gıda ürününü imha etti. Ekipler ayrıca altı işletmeye de toplam 58 bin 351 lira para cezası kesti.

Kuşadası Belediyesi, Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen bir ailenin gıda zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından sokak lezzetleri satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekibi son olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte kent merkezinde denetim yaptı.

Para cezası kesildi

Denetimde, işletmelerin imalathane ve mutfak bölümlerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığına bakıldı. Ayrıca derin dondurucu ve soğuk hava depolarında bulunan hazır gıdaların son tüketim tarihleri ile paketlenme şekilleri kontrol edildi. Koşullara uygun bir biçimde saklanmayan 28,778 kilogram gıda ürünü imha edildi.

Ekipler ayrıca Zabıta Müdürlüğü Yönetmeliği'nin 49/ M Fıkrası uyarınca da 6 işletmeye toplam 58 bin 351 lira para cezası kesti.

Kuşadası Belediyesi yetkilileri denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.