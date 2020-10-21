Kuşların gökyüzünde muhteşem dansı - Son Dakika

Kuşların gökyüzünde muhteşem dansı
21.10.2020 09:37
Nevşehir'in Avanos ilçesinde akşamlar saatlerinde binlerce sığırcık kuşunun aynı anda gökyüzünde uçarak dans etmesiyle ortaya muhteşem görüntüler çıktı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde akşamlar saatlerinde binlerce sığırcık kuşunun aynı anda gökyüzünde uçarak dans etmesiyle ortaya muhteşem görüntüler çıktı.
Avanos'ta binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde yaptığı dans görenleri kendisine hayran bıraktı. Adeta hareket eden dev bir bulutu andıran sığırcık sürüsü uzun süre gökyüzünden kaldı. Birbirleriyle uyum içinde dans edercesine uçan sığırcık kuşları herkesin ilgisini çekti. Çıkardıkları seslerle de huzur veren sığırcıkların dakikalarca süren etkileyici gösterileri göz kamaştırdı.
(Baki Şenal/İHA)
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