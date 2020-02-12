Kütahya'da 112'ye 1 yılda 515 bin çağrı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'da 112'ye 1 yılda 515 bin çağrı - Son Dakika

Kütahya'da 112'ye 1 yılda 515 bin çağrı

6 saat önce

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Acil Çağrı Hizmetleri 2020 yılı 1. İl Koordinasyon Komisyon Kurulu ile GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantılarına katıldı.

Kütahya'da 112'ye 1 yılda 515 bin çağrı, System.String[]

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Acil Çağrı Hizmetleri 2020 yılı 1. İl Koordinasyon Komisyon Kurulu ile GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantılarına katıldı.


Vali Toraman başkanlığında gerçekleştirilen toplantılara; Vali Yardımcısı Mustafa Güney, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Hüseyin Özyurt, Koordinasyon Komisyon Kurulu üyeleri ile GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı.


112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, Acil Çağrı Hizmetleri 2020 yılı 1. İl Koordinasyon Komisyon Kurulu Toplantısı'nda 2019 yılı faaliyetleri, 2019 yılı istatistik verileri, karşılaştırmalı veriler ve hedefleri hakkında bilgiler verdi.


2019 yılının genel istatistiklerini paylaşan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 515 bin 122 çağrıdan 347 bin 216'sının cevaplandığını, 234 bin 588 çağrının kurumlara aktarıldığını söyledi.


GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısında İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Hüseyin Özyurt, GAMER'in işleyişi, hedefleri, misyon ve vizyonu, iş akış şeması ve Kütahya GAMER yapılanması hakkında detaylı bilgi verdi.


Toplantılar görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Mustafa Güney, Tamer Yiğit, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:07 Kaynak: İHA
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