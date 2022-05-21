Kütahya'da 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı

21.05.2022 13:54
Kütahya'da 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı

Kütahya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kütahya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timi, Sultanbağı Mahallesi Hisarlı Ahmet Caddesi'ndeki uygulama sırasında davranışlarından şüphelendikleri S.A'nın (36) kimlik bilgilerini sorguladı.

Bu kişinin, çeşitli illerdeki 32 ayrı mahkemeden yağma ve dolandırıcılık suçlarından arama kararı ile 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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