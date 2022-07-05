Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, cinayete azmettirdiği suçlamasıyla baba Çeri'ye müebbet, tasarlayarak öldürme suçundan Özkul'a ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Diğer sanık A.D'nin ise beraatine karar verildi.

Kaynak: AA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kütahya'da 21 yıl önce işlenen cinayetle ilgili dava sonuçlandı - Son Dakika

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