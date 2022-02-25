Kütahya'da bir otomobilde tarihi olduğu değerlendirilen 200 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, bir otomobilde tarihi olduğu değerlendirilen 200 gümüş sikke ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Altıntaş Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.Ş. ve A.Ç'nin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Zanlıların bulunduğu aracı ilçe yakınlarında durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada antik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 200 gümüş sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.