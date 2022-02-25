Kütahya'da bir otomobilde tarihi olduğu değerlendirilen 200 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da bir otomobilde tarihi olduğu değerlendirilen 200 sikke ele geçirildi

25.02.2022 18:03
Kütahya'da bir otomobilde tarihi olduğu değerlendirilen 200 sikke ele geçirildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, bir otomobilde tarihi olduğu değerlendirilen 200 gümüş sikke ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, bir otomobilde tarihi olduğu değerlendirilen 200 gümüş sikke ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Altıntaş Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.Ş. ve A.Ç'nin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Zanlıların bulunduğu aracı ilçe yakınlarında durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada antik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 200 gümüş sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Son dakika haberi... Jandarma, köylerde bilgilendirme çalışması yaptı Son dakika haberi... Jandarma, köylerde bilgilendirme çalışması yaptı Tarihi eser operasyonunda 200 gümüş sikke ele geçirildi Tarihi eser operasyonunda 200 gümüş sikke ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Altıntaş, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da bir otomobilde tarihi olduğu değerlendirilen 200 sikke ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da bir otomobilde tarihi olduğu değerlendirilen 200 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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