Kütahya\'da Eğitim ve Kamu Yatırımları Devam Ediyor

Kütahya İl Özel İdaresi, 2025 yılında eğitime ve kamu hizmetlerine yönelik yatırımlarıyla kente katkı sunmayı sürdürdü. Çocukların geleceğe daha iyi şartlarda hazırlanabilmesi amacıyla yapılan eğitim yatırımları kapsamında il genelinde önemli projeler hayata geçirildi.

İl Özel İdaresi tarafından 2025 yılı içerisinde merkez ilçe ve diğer ilçelerde toplam 2 okulun yapımı tamamlanırken, 3 okul geçici kabul aşamasına getirildi. Yapımı devam eden 5 okulun ise 2026 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.

Yeni okul yapımlarının yanı sıra mevcut eğitim kurumlarının bakım ve onarım çalışmalarına da önem veren İl Özel İdaresi, il genelinde 6 okulun bakım ve onarımını tamamlayarak Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

Kamu hizmetlerinin daha sağlıklı ve modern ortamlarda sunulabilmesi amacıyla kamu binalarına yönelik yatırımlar da 2025 yılında devam etti. Bu kapsamda il genelinde 5 hizmet binası tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulurken, 1 hizmet binası da geçici kabul aşamasına getirildi.

Kütahya İl Özel İdaresi yetkilileri, daha yaşanabilir bir Kütahya için eğitimden kamu hizmetlerine kadar her alanda yatırımların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - KÜTAHYA