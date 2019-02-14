Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanması" Operasyonu

Kütahya'da Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanması" Operasyonu

13 dakika önce

Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kütahya'da Fetö'nün
Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün "mahrem imamlar yapılanmasında" yer aldığı iddia edilen zanlıların yapılan operasyonda yakalamıştı. Gözaltına alınan 12 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:01 Kaynak: İHA

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