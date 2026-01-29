Kütahya\'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası

TÜRKİYE Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası, 30 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında Kütahya'da gerçekleştirilecek.

Üç gün sürecek şampiyonaya 30 ilden 90 kulüp katılırken, yaklaşık 1000 sporcu mücadele edecek. Müsabakalar, Kütahya TOKİ 1000 Kişilik Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. Sporcular, 18 metre mesafeden gerçekleştirecekleri sıralama ve eleme atışlarıyla dereceye girmek için yarışacak. Organizasyona, Türkiye'nin dört bir yanından gelen geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcular katılım sağlayacak.

Yarışmalar boyunca sporcuların yalnızca geleneksel kıyafet giymelerine izin verilirken, teknik kurul onayından geçen geleneksel yay ve oklar kullanılabilecek. Nişan almayı kolaylaştırıcı herhangi bir ekipman ile modern malzeme kullanımına ise izin verilmeyecek.

Şampiyonada, 30 Ocak 2026'da 8-9 ve 10-11 yaş Minikler, 1 Şubat 2026'da ise 12-13 yaş Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde final müsabakaları gerçekleştirilecek. Final atışlarının ardından, kadınlar ve erkekler kategorilerinde ilk 3'e giren sporcular için Kütahya TOKİ 1000 Kişilik Kapalı Spor Salonu'nda madalya töreni düzenlenecek.

Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek ödül törenlerinin ardından şampiyona sona erecek. Türkiye'de geleneksel okçuluk müsabakaları ve kıyafet kuralları, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından belirleniyor.