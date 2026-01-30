Kütahya'da farklı tarihlerde meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
İl merkezinde değişik gün ve saatlerde 4 ayrı ikamete girerek elektronik eşya çaldığı belirlenen şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan saha çalışmaları neticesinde tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. Şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kütahya'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?