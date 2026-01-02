Kütahya'da vatandaşlar, yağışın ardından kar örtüsüyle kaplanan mesire alanında eğlendi.
Çamlıca Tabiat Parkı mesire alanına gelen vatandaşlar poşet, su bidonu, leğen, şambrel ve kızaklarla kaydı.
Çocuklar, aileleriyle kar topu oynayıp keyifli vakit geçirdi.
Mesire alanına ailesiyle gelen Mehmet Çınar, gazetecilere, karın keyfini kayarak çıkardıklarını belirterek, "Bugün okullar tatil edildi. Hava öğleden sonra düzelince çocuklarla kaymaya geldik. Mutluyuz. Böyle eğlenceli anları değerlendiriyoruz." dedi.
Kütahya'da Kar Eğlencesi
