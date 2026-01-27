Kütahya'da Köylere Altyapı Yatırımları - Son Dakika
Ekonomi

Kütahya'da Köylere Altyapı Yatırımları

Kütahya\'da Köylere Altyapı Yatırımları
27.01.2026 10:20
Kütahya, 2025'te köylerde içme suyu, kanalizasyon ve yol projeleriyle yaşam kalitesini artırdı.

Kütahya İl Özel İdaresi, 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği altyapı yatırımlarıyla köylerde yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdı.Köylere Hizmet Götürme Birliği kaynaklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; 82 adet içme suyu projesi, 33 adet kanalizasyon işi, 15 adet foseptik çalışması tamamlandı. Ayrıca köy yolları ve ortak kullanım alanlarında toplam 38 bin metrekare kilit taşı döşemesi yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

İl Özel İdaresi yetkilileri, 2025 yılının sonlarına doğru başlatılan ve halen devam eden projelerin kısa süre içerisinde tamamlanarak köy halkının kullanımına açılmasının hedeflendiğini belirtti.

Yetkililer, şehir yaşamı ile köylerdeki yaşam kalitesi arasındaki farkın ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmaların önümüzdeki yıllarda da aralıksız sürdürüleceğini vurgulayarak, yatırımların tamamlanmasıyla vatandaşların beklentilerine cevap vermeye devam edeceklerini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

